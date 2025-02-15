У ван Нистелроя 2 победы в 12 матчах АПЛ с «Лестером». Он принял команду 16-й, сейчас она идет 18-й

Руд ван Нистелрой выиграл 2 из 12 матчей в АПЛ с «Лестером».

Команда под руководством нидерландского специалиста уступила «Арсеналу » (0:2) в игре 25-го тура АПЛ.

Руд ван Нистелрой принял команду в декабре 2024 года. Тогда «лисы» занимали 16-е место в турнирной таблице.

С того момента «Лестер» одержал две победы (3:1 с «Вест Хэмом» и 2:1 с «Тоттенхэмом») и проиграл 9 раз. Еще один раз команда сыграла вничью.

На данный момент «Лестер » располагается на 18-й строчке в таблице АПЛ , имея в активе 17 очков.