У ван Нистелроя 2 победы в 12 матчах АПЛ с «Лестером». Он принял команду 16-й, сейчас она идет 18-й
Руд ван Нистелрой выиграл 2 из 12 матчей в АПЛ с «Лестером».
Команда под руководством нидерландского специалиста уступила «Арсеналу» (0:2) в игре 25-го тура АПЛ.
Руд ван Нистелрой принял команду в декабре 2024 года. Тогда «лисы» занимали 16-е место в турнирной таблице.
С того момента «Лестер» одержал две победы (3:1 с «Вест Хэмом» и 2:1 с «Тоттенхэмом») и проиграл 9 раз. Еще один раз команда сыграла вничью.
На данный момент «Лестер» располагается на 18-й строчке в таблице АПЛ, имея в активе 17 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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