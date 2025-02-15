Невилл о 13-м месте «МЮ» в АПЛ: «Иногда думаешь: «Что за чертовщину я смотрю?» Как можно хорошо сыграть против «Ливерпуля», а затем проиграть дома «Кристал Пэлас»?»

Гари Невилл поделился мнением о нынешнем положении «Манчестер Юнайтед».

Команда находится на 13-й позиции в таблице АПЛ в этом сезоне.

«Думаешь, что ниже уже некуда. Вот до чего дошло дело. Аморим не может поверить в то, что видит. Уверен в этом. Иногда думаешь: «Что за чертовщину я смотрю?».

Придется принимать сложные решения. И, честно говоря, Рубен Аморим принимает сложные решения, как в случае с Маркусом Рэшфордом.

Как можно хорошо сыграть против «Ливерпуля» (2:2), который является лучшей командой в стране, а затем проиграть дома «Кристал Пэлас» (0:2)? Тут я не могу сочувствовать, потому что это неправильно.

Это вопрос гордости, уровня своей игры. Дать себе пощечину – вот как я это называл.

Тебя обыграет любая команда АПЛ , будь то сейчас или 20 лет назад, если ты играешь на один, два, три или четыре процента ниже того, как должен», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл .