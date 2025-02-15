Майну, Угарте и Коллиер травмировались на тренировке перед «Тоттенхэмом». 19-летний Мурхаус может войти в заявку «МЮ» на матч
Три футболиста «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч против «Тоттенхэма».
Команды встретятся завтра, 16 февраля, в игре 25-го тура АПЛ.
Сообщается, что на этой неделе на тренировки травмы получили Кобби Майну, Мануэль Угарте и Тоби Коллиер.
Майну пропустит около двух недель из-за повреждения. Угарте и Коллиер еще могут сыграть против «шпор», но участие в матче находится под вопросом.
На этом фоне вместе с основным составом работал 19-летний центральный полузащитник Джек Мурхаус, который играет за «Манчестер Юнайтед» U21. Хавбека могут включить в заявку на матч с «Тоттенхэмом».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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