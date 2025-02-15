Директор «Аль-Насра» считает, что «Зенит» мог бы бороться за титул в саудовской лиге: «Уровень команды очень серьезный»

Директор «Аль-Насра» высоко отозвался о «Зените».

– У российских клубов очень высокий уровень. В чемпионате высокая конкуренция – пять первых команд в таблице разделяет всего четыре очка. РПЛ дает хорошее шоу. Это то, что нужно болельщикам – они хотят видеть борьбу за титул до последнего тура. Так было в прошлом сезоне – посмотрим, как сложится в этом..

– Смог бы «Зенит» бороться за титул в Саудовской Аравии?

– Конечно! Уровень команды очень серьезный. Сравнение уровня наших и ваших команд? Посмотрим, стоит начать с товарищеских матчей. Это хороший способ проверить это», – сказал коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте.