Генич о «Спартаке»: «У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть былое величие»
Константин Генич оценил трансферную кампанию «Спартака».
«Есть деньги. Когда был Федун, тогда центр принятия решений был один. Все зависело исключительно от его настроения: хотелось ему потратить – он это делал, не хотелось – не делал.
У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть «Спартаку» былое величие и позиционировать «Лукойл» на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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