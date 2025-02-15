Миодраг Божович: «Понятно, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег. Вы знаете человека, который работает не ради денег? Если будет пахать, может стать лучшим нападающим России»
Миодраг Божович высказался об Александре Соболеве и «Зените».
«Все дальнейшее зависит только от Соболева. Если он будет пахать и хочет это делать, то будет играть. Перешел в «Зенит» из-за денег? А мы все работаем ради денег. Вы знаете человека, который работает не ради денег?
Понятно, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег, но это не значит, что нужно сбросить требования к себе. Если Александр захочет, зацепится, тогда у него все получится. Надеюсь, все так и будет. Если Соболев будет пахать, то у него есть возможности стать лучшим нападающим России», — сказал экс-тренер «Динамо» и «Локомотива».
Опубликовано: Sports
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