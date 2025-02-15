Матч между Россией и Беларусью пройдет в Минске
Матч между Россией и Беларусью пройдет в Минске.
Основным вариантом для проведения встречи является стадион «Динамо», сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.
«Матч пройдет в Минске, но еще не можем ответить, на каком стадионе, поскольку новый стадион еще не введен в эксплуатацию. На сегодняшний день есть только стадион «Динамо», на который мы можем рассчитывать.
По месту проведения матча будем ориентироваться, исходя из сроков открытия нового стадиона. Этот вопрос лежит не в зоне нашей ответственности. Когда сами будем понимать, сразу разместим информацию на различных информационных ресурсах», – сказал Василевич.
Напомним, 13 февраля РФС объявил о том, что сборная России 10 июня на выезде сыграет с командой Беларуси.
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