Сборная России – букмекерский фаворит товарищеских матчей с Нигерией, Замбией и Беларусью
Россия проведет товарищеские матчи против Замбии, Нигерии и Беларуси в марте и июне.
Букмекеры считают, что команда Валерия Карпина победит во всех трех матчах.
В игре с Замбией россияне котируются фаворитами за 1.65. На победу африканской сборной дают коэффициент 5.70, на ничью – 3.70.
В матче с Нигерией победа России идет за 2.32. На ничью можно поставить за 3.30, на победу гостей – за 3.10.
В гостевой встрече с Беларусью Россия котируется фаворитом за 1.73. На победу хозяев можно поставить за 4.70, на ничью – за 3.90.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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