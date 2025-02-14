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Сборная России – букмекерский фаворит товарищеских матчей с Нигерией, Замбией и Беларусью

Россия проведет товарищеские матчи против Замбии, Нигерии и Беларуси в марте и июне.

Букмекеры считают, что команда Валерия Карпина победит во всех трех матчах.

В игре с Замбией россияне котируются фаворитами за 1.65. На победу африканской сборной дают коэффициент 5.70, на ничью – 3.70.

В матче с Нигерией победа России идет за 2.32. На ничью можно поставить за 3.30, на победу гостей – за 3.10.

В гостевой встрече с Беларусью Россия котируется фаворитом за 1.73. На победу хозяев можно поставить за 4.70, на ничью – за 3.90.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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