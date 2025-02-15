Тарханов о матче с Нигерией: «Увидим реальный уровень сборной России. Достойнейший соперник»
Александр Тарханов оценил соперников сборной России по товарищеским матчам.
«В этом году у сборной России матчи совсем другого уровня. Нигерия — достойнейший соперник, будет очень интересно. Это именно тот матч, где мы сможем увидеть реальный уровень сборной России.
Не знаю ничего про уровень сборной Замбии, но, думаю, команда неплохая, в Африке много приличных игроков. Ну, а Беларусь, естественно, тоже хороший соперник. С ними мы уже недавно играли, хорошо знаем их», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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