Юрий Семин: «Один-два матча сборной надо сыграть в регионе – порадовать зрителей. В Москве много спортивных развлечений»

Юрий Семин призвал провести матчи сборной России за пределами Москвы.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии , 6 июня проведет домашний матч против Нигерии , а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

«Соперники очень хорошие! На мой взгляд, РФС в сложный период хорошо выполняет свою работу для того, чтобы проводить международные матчи. Эти игры – определенный тест для нашей сборной.

Один из матчей, может, и два, обязательно надо сыграть в регионе. В Москве много матчей, много спортивных развлечений. Нужно выбрать город с хорошим стадионом и порадовать зрителей», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

Замбия и Нигерия – новые соперники сборной России. Знакомимся!