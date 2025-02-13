Юрий Семин: «Один-два матча сборной надо сыграть в регионе – порадовать зрителей. В Москве много спортивных развлечений»
Юрий Семин призвал провести матчи сборной России за пределами Москвы.
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
«Соперники очень хорошие! На мой взгляд, РФС в сложный период хорошо выполняет свою работу для того, чтобы проводить международные матчи. Эти игры – определенный тест для нашей сборной.
Один из матчей, может, и два, обязательно надо сыграть в регионе. В Москве много матчей, много спортивных развлечений. Нужно выбрать город с хорошим стадионом и порадовать зрителей», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.
Замбия и Нигерия – новые соперники сборной России. Знакомимся!
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем