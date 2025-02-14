Мостовой о соперниках России: «Вперед за очередным рекордом – 0 пропущенных, 35-40 забитых. С этими командами мы тоже сможем это сделать, думаю»

Александр Мостовой поделился мнением о предстоящих соперниках сборной России.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии , 6 июня проведет домашний матч против Нигерии , а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

«Самые сильные это, конечно, африканские сборные. Другое дело, что никто не знает какими составами они приедут. Поэтому не стал бы раньше времени говорить, что все здорово. Все таки опыт наших товарищеских игр мы знаем.

Вперед за очередным рекордом. Как у нас любят хвастаться: ноль пропущенных, 35 или 40 забитых. Думаю, с этими командами мы тоже сможем это сделать», – сказал бывший полузащитник сборной России.