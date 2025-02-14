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Александр Мостовой: «Не считаю, что Соболев провалился в «Зените». Когда он начнет забивать в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде»

Александр Мостовой оценил перспективы Александра Соболева в «Зените».

«Не считаю, что Соболев провалился в «Зените». Да, сразу заиграть не получилось, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Его же не подписали на первую часть сезона, чтобы теперь судить о его полезности.

Когда Соболев начнет забивать за «Зенит» в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде», — сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoМанфред Угальде
logoЗенит
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