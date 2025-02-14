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Черданцев о «Зените»: «Луис Энрике не выделялся на фоне других. Соболев адаптировался и сделал все, чтобы претендовать на место в старте»

Георгий Черданцев поделился мыслями относительно «Зенита».

Команда тренера Сергея Семака выиграла Winline Зимний Кубок РПЛ, обыграв «Спартак» (3:0) в финале.

– Луис Энрике впечатлил?

Педро год назад впечатлил больше, чем Луис Энрике. Но с тех пор он ни в чем за год не прибавил, звездой чемпионата он не стал.

Энрике не выделялся на фоне других. Может, это и к лучшему для «Зенита». Видно, что он мастеровитый игрок. Нужно теперь проявлять себя в официальных матчах.

Соболев после неудачной осени тоже начал забивать. О чем это говорит?

– Он адаптировался. У него есть все шансы начать весеннюю часть сезона в основном составе, если он сохранит такую форму.

У Семака будут сложности с выбором состава на первую игру с ЦСКА. Непонятно, какую тройку нападения ставить.

Неплохо смотрелись Мостовой, Лусиано. Кассьерра отыграл хорошо со «Спартаком». Соболев сделал все, чтобы претендовать на место в старте, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Мостовой
logoМатч ТВ
logoЛусиано Гонду
logoМатео Кассьерра
logoЛуис Энрике Андре
logoАлександр Соболев
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