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  • Чернов о 0:3 с «Зенитом»: «Пусть Соболев немножко порадуется – он каждый год выигрывает Зимний кубок. Делать какие‑то выводы не надо»
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Чернов о 0:3 с «Зенитом»: «Пусть Соболев немножко порадуется – он каждый год выигрывает Зимний кубок. Делать какие‑то выводы не надо»

Никита Чернов пошутил про бывшего одноклубника Александра Соболева.

«Спартак» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ уступил «Зениту», за который выступает 27-летний форвард, со счетом 0:3.

Турнир проводится с 2023 года. Ранее оба раза в нем побеждали красно-белые.

– Думаю, что делать какие‑то выводы не надо. Да, сыграли в финале, это приятно, но у ребят уже по пять этих кубков.

Пусть Соболев порадуется немножко. Кстати, получается, что Соболев каждый год выигрывает Зимний кубок.

– Где Соболев, там и кубок?

– Там победа, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.

«Соболев – ######!» Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес форварда «Зенита», пропускающего финал Winline Зимнего кубка РПЛ

«Мелочь, а приятно». Соболев отреагировал на разгром «Спартака» «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoНикита Чернов
logoЗенит
logoМатч ТВ
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