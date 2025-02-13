Чернов о 0:3 с «Зенитом»: «Пусть Соболев немножко порадуется – он каждый год выигрывает Зимний кубок. Делать какие‑то выводы не надо»
Никита Чернов пошутил про бывшего одноклубника Александра Соболева.
«Спартак» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ уступил «Зениту», за который выступает 27-летний форвард, со счетом 0:3.
Турнир проводится с 2023 года. Ранее оба раза в нем побеждали красно-белые.
– Думаю, что делать какие‑то выводы не надо. Да, сыграли в финале, это приятно, но у ребят уже по пять этих кубков.
Пусть Соболев порадуется немножко. Кстати, получается, что Соболев каждый год выигрывает Зимний кубок.
– Где Соболев, там и кубок?
– Там победа, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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