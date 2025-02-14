Медведев про 20 голевых действий Соболева за сезон: «Почему нет? Уже сделал 3 во время предсезонки. Потенциал есть!»

Александр Медведев ответил на вопрос о голевых действиях Александра Соболева.

– Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон.

– Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть! – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В первой части сезона Мир РПЛ нападающий не сделал ни одного результативного действия в 12 матчах.

Соболев забил 4 гола в 6 товарищеских матчах за «Зенит».