Медведев про 20 голевых действий Соболева за сезон: «Почему нет? Уже сделал 3 во время предсезонки. Потенциал есть!»
Александр Медведев ответил на вопрос о голевых действиях Александра Соболева.
– Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон.
– Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть! – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В первой части сезона Мир РПЛ нападающий не сделал ни одного результативного действия в 12 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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