Лещук о Трампе: «Хочется, чтобы Россия чувствовала себя хорошо, чтобы были плюсы – сняли ограничения и санкции. Цены выросли с параллельным импортом – все стало дороже»
Игорь Лещук ответил на вопрос об отношении к Дональду Трампу.
– Пересмотрел отношение к Дональду Трампу после инаугурации?
– Он каждый день удивляет новостями. Да я и не был против него, но и за не был. Мне как-то… Я спокойный в этом плане.
Хочется, чтобы при всей этой ситуации Россия чувствовала себя хорошо, чтобы для нашей страны были плюсы: сняли все ограничения и санкции. Потому что они сказываются на спорте и на обычных людях.
Хочется больше какой-то свободы в жизни, полететь туда, куда ты хочешь, оплатить то, что ты хочешь. А так приходится всегда искать какие-то другие варианты.
Понятное дело, что какую-то часть России эти моменты и не затрагивают. Но цены выросли с этим параллельным импортом, все стало дороже и это всех коснулось, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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