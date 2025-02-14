Лещук о Трампе: «Хочется, чтобы Россия чувствовала себя хорошо, чтобы были плюсы – сняли ограничения и санкции. Цены выросли с параллельным импортом – все стало дороже»

Игорь Лещук ответил на вопрос об отношении к Дональду Трампу.

– Пересмотрел отношение к Дональду Трампу после инаугурации?

– Он каждый день удивляет новостями. Да я и не был против него, но и за не был. Мне как-то… Я спокойный в этом плане.

Хочется, чтобы при всей этой ситуации Россия чувствовала себя хорошо, чтобы для нашей страны были плюсы: сняли все ограничения и санкции. Потому что они сказываются на спорте и на обычных людях.

Хочется больше какой-то свободы в жизни, полететь туда, куда ты хочешь, оплатить то, что ты хочешь. А так приходится всегда искать какие-то другие варианты.

Понятное дело, что какую-то часть России эти моменты и не затрагивают. Но цены выросли с этим параллельным импортом, все стало дороже и это всех коснулось, – сказал вратарь «Динамо » Игорь Лещук .