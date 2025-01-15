  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Дикость, что в США нужно платить за медицину даже со страховкой. Еда намного вкуснее в России, хотя там дороже. Люди в Москве избалованные – за границей понимаешь, что дома намного лучше». Лещук об услугах
80

«Дикость, что в США нужно платить за медицину даже со страховкой. Еда намного вкуснее в России, хотя там дороже. Люди в Москве избалованные – за границей понимаешь, что дома намного лучше». Лещук об услугах

Игорь Лещук сравнил уровень услуг в США и в России.

– В прошлый раз вы сказали, что в Москве даже шаурма вкуснее, чем в США. Я так понимаю, что вы туда летаете, чтобы сходить на НБА, НХЛ, на события, которых нет у нас. Если говорить про уровень жизни и другие моменты, то в России все лучше?

– Что касается уровня жизни, надо там пожить, чтобы понять. Можно обсудить медицину – она идет со страховкой для жителей США, что для нас непонятно. В Москве я могу сходить в поликлинику, и прием будет стоить 2-3 тысячи рублей. В Америке все по-другому: имея даже страховку, им нужно платить. Для меня это дикость и непонятно.

Я могу обсуждать как турист: например, еда в ресторанах намного вкуснее в России, хотя в США все дороже стоит. Я ни в одной стране не ел такую вкусную еду, как в России. Говорю про Москву, в регионах не настолько все развито.

В нашей столице есть развлечения на любой вкус и бюджет, и все будет на очень высоком уровне. Я думаю, что люди в Москве немного избалованные: когда приезжаешь куда-то за границу, понимаешь, что у себя дома намного лучше. Для меня было непонятно, что сервис в Америке может быть не на высоком уровне. Они даже в хорошем ресторане думают, что делают все на высоком уровне.

– Вы смогли бы пожить в Америке?

– Я бы, наверное, пожил на протяжении года в какой-нибудь в стране. В любом случае, мне хочется жить в России на постоянной основе, но для опыта можно было бы пожить где-нибудь.

В России мне все привычно и понятно: как жить, общаться, строить коммуникацию, – сказал вратарь «Динамо».

Вновь посетивший США Лещук: «Официант сказал: «Где мои чаевые?» Я ответил: «Не заслужил». Положено оставлять 20%. В России официанты их заслуживают»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
деньги
Питание
logoДинамо Москва
logoИгорь Лещук
logoпремьер-лига Россия
logoЗдоровье
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лещук ощущает рост цен: «Все выросло. Большая упаковка молока дороже двух маленьких – смысл переплачивать? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами»
117сегодня, 12:31
Лещук о зарплатах футболистов: «Что мешает авторам комментариев стать «паспортистами»? Будете столько же получать. Не было бы футбола – был бы курьером или на что хватило бы мозгов»
97сегодня, 11:30
Лещук о президентстве Трампа в США: «Тяжело судить, к чему это приведет. Только создатели «Симпсонов» все знают – пожар в Лос-Анджелесе они тоже предсказали»
37сегодня, 09:47
Лещук об экономике: «Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока у нас все завязано на том же долларе, что бы ты ни покупал»
99сегодня, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» общается с АПЛ по поводу выплаты компенсации за секретные платежи при Абрамовиче агентам Азара, Канте и Керимову за трансферы Виллиана и Это′О. Клуб хочет избежать снятия очков
53 секунды назад
Мэр Парижа – «ПСЖ»: «Мы не продадим «Парк-де-Пренс»
617 минут назад
Лещук о США: «Плохого отношения к русским нет. Таксисту в Нью-Йорке рассказал, что играю в «Динамо», а он сказал: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес»
1423 минуты назад
Станкович об РПЛ: «У «Спартака» есть хорошая возможность. Мы все в одной лодке и плывем в одном направлении. Сейчас будем работать, страдать и отдаваться ради нашей цели»
427 минут назад
«Арсенал» – огромный фаворит матча с «Тоттенхэмом», а вы можете получить фрибет 4444 за регистрацию от Лиги Ставок
147 минут назадРеклама
«Реал» может арендовать или купить правого защитника в январе за 10-15 млн до прихода Трента. Порро, Фримпонг, Думфрис – слишком дорогие (As)
3652 минуты назад
Фоден о титуле АПЛ: «Мы не тупые – понимаем, что уже все. Цель «Сити» – топ-4, потом есть ЛЧ, сезон не закончен»
758 минут назад
«Шнякин». Хавбек «Пари НН» Майга о лучшем комментаторе матчей РПЛ
18сегодня, 16:26
«Месси – лучший в истории. Он выиграл все и не раз, но в 37 лет все еще хочет побеждать в каждом матче». Хавбек «Интер Майами» Редондо про Лионеля
31сегодня, 16:19
Пеп о словах Фодена про усталость игроков «Ман Сити» в концовке матча с «Брентфордом»: «Поэтому я его и заменил»
5сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Линекера в Match of the Day на BBC заменят трое ведущих: две женщины и мужчина
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда победил «Дамак», «Аль-Ахли» Фирмино играет с «Аль-Холудом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Таавуном» в пятницу
16 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Хоффенхайма», «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг», «Бохум» – «Санкт-Паули»
1917 минут назадLive
18-летний форвард минского «Динамо» Мельниченко перешел в «Порту»
233 минуты назад
Клубам РПЛ интересен защитник «Замалека» Абдельмагид. Египтяне просят 1,5 млн евро за 23-летнего игрока («СЭ»)
646 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» против «Бургуан Жалье»
246 минут назадLive
Джон Толкин перейдет в «Хольштайн Киль» из «Нью-Йорк Ред Буллс» за 3 млн долларов
448 минут назад
Глава саудовской лиги Мугарбель: «Мы №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира»
3сегодня, 16:36
«Переговоров с РФС нет на данный момент». Директор казахстанской федерации о матче с Россией
1сегодня, 16:33
Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев
5сегодня, 16:08
Рекомендуем