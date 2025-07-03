Гимн России на Суперкубке России исполнит оперная певица Светлана Феодулова. Перед матчем также выступят Serebro и Dabro

Оперная певица Светлана Феодулова исполнит гимн РФ перед матчем за Суперкубок.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Краснодаром » и ЦСКА пройдет в Казани 12 июля.

«Исполнительницей национального гимна России перед матчем в Казани станет оперная певица Светлана Феодулова.

Светлана является обладательницей самого высокого голоса в мире – зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, – благодаря которому способна исполнять самые сложные произведения в оригинальных тональностях и темпе», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС .

Также перед началом игры пройдет программа «Звук поставим на всю», в рамках которой выступят Serebro и Galibri&Mavik. Главным номером программы станет выступление группы Dabro в сопровождении 300 танцоров.