«Вильярреал» арендовал защитника «Наполи» Марина на сезон с правом выкупа

Рафа Марин проведет сезон в «Вильярреале».

Испанский клуб объявил о подписании защитника «Наполи » на правах аренды до конца сезона-2025/26 с правом выкупа.

Марин перешел в «Наполи» из «Реала » летом 2024 года. В минувшем сезоне Серии А 23-летний защитник провел 4 матча в Серии А, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь .

Фото: villarrealcf.es