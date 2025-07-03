«Вильярреал» арендовал защитника «Наполи» Марина на сезон с правом выкупа
Рафа Марин проведет сезон в «Вильярреале».
Испанский клуб объявил о подписании защитника «Наполи» на правах аренды до конца сезона-2025/26 с правом выкупа.
Марин перешел в «Наполи» из «Реала» летом 2024 года. В минувшем сезоне Серии А 23-летний защитник провел 4 матча в Серии А, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: villarrealcf.es
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вильярреала»
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