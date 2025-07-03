Жиру о переходе в «Лилль»: «Стиль игры в МЛС не совсем подходил мне. Возвращение во Францию спустя 13 лет – это вызов, я готов его принять»
Оливье Жиру назвал переход в «Лилль» новым вызовом для себя.
38-летний нападающий покинул «Лос-Анджелес» свободным агентом и подписал с французским клубом контракт на год.
«Стиль игры в МЛС не совсем мне подходил. Возвращение во Францию спустя 13 лет – это возможность и невероятный вызов.
Я чувствую, что я в хорошей физической форме, не беспокойтесь. Я готов его принять. Я чувствую себя хорошо для своего возраста и хочу играть, пока мое тело не скажет «стоп».
Мне нужны вызовы, чтобы испытать себя, это продвигало мою карьеру вперед. Этот вызов говорит сам за себя», – сказал экс-форвард сборной Франции.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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