Жиру о переходе в «Лилль»: «Стиль игры в МЛС не совсем подходил мне. Возвращение во Францию спустя 13 лет – это вызов, я готов его принять»

Оливье Жиру назвал переход в «Лилль» новым вызовом для себя.

38-летний нападающий покинул «Лос-Анджелес » свободным агентом и подписал с французским клубом контракт на год.

«Стиль игры в МЛС не совсем мне подходил. Возвращение во Францию спустя 13 лет – это возможность и невероятный вызов.

Я чувствую, что я в хорошей физической форме, не беспокойтесь. Я готов его принять. Я чувствую себя хорошо для своего возраста и хочу играть, пока мое тело не скажет «стоп».

Мне нужны вызовы, чтобы испытать себя, это продвигало мою карьеру вперед. Этот вызов говорит сам за себя», – сказал экс-форвард сборной Франции.