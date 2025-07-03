Мартинса предложили европейским клубам, но хавбек хочет остаться в «Спартаке» (Metaratings)

Кристофер Мартинс хочет остаться в «Спартаке», несмотря на интерес клубов Европы.

Как стало известно Metaratings.ru, полузащитника красно-белых и сборной Люксембурга предложили нескольким европейским клубам, в том числе из Испании.

Утверждается, что сам 28-летний футболист пока склоняется к варианту с продолжением карьеры в «Спартаке ».

Мартинс выступает за московский клуб с июля 2022 года. На счету хавбека 18 голов и 16 результативных передач в 107 матчах.

Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.

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