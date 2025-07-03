Мартинса предложили европейским клубам, но хавбек хочет остаться в «Спартаке» (Metaratings)
Кристофер Мартинс хочет остаться в «Спартаке», несмотря на интерес клубов Европы.
Как стало известно Metaratings.ru, полузащитника красно-белых и сборной Люксембурга предложили нескольким европейским клубам, в том числе из Испании.
Утверждается, что сам 28-летний футболист пока склоняется к варианту с продолжением карьеры в «Спартаке».
Мартинс выступает за московский клуб с июля 2022 года. На счету хавбека 18 голов и 16 результативных передач в 107 матчах.
Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.
«Спартак» не продал Мартинса «Истанбулу» за 4 млн евро. Клуб хочет сохранить одного из лидеров
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?19944 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости