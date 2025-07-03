Сабуа о «Краснодаре»: «Клуб не мог зацепиться за трофей, сейчас этот барьер пройден. Они могут ежегодно бороться – психологически будет легче»
Леон Сабуа уверен, что после чемпионства «Краснодару» станет проще соревноваться.
«Краснодар» способен в последующие годы бороться за трофеи.
Возможно, было давление, переживание, клуб постоянно находится в верхней части таблицы, но никак не может зацепиться за трофей. Сейчас этот барьер пройден, «Краснодар» может стабильно ежегодно бороться за трофеи.
В дальнейшем будет легче психологически к этому подходить», – сказал бывший полузащитник «быков».
Краснодарский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Мир РПЛ по итогам сезона-2024/25.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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