Карпин считает завышенными зарплаты игроков в РПЛ: «На 50% минимум. «Ростов» – рациональный клуб, бизнес-процесс основан на реалиях»

Валерий Карпин считает зарплаты футболистов в Мир РПЛ завышенными.

– Насколько завышены в среднем зарплаты футболистов в России?

– На 50% минимум.

– Какие клубы в России, на ваш взгляд, рационально распоряжаются своими деньгами?

– Не знаю. Мне кажется, «Ростов » – рациональный клуб. Тратит на то, что может себе позволить, а на что не может – не тратит. Соответственно, у клуба такая позиция, и есть понимание, что мы можем позволить себе игрока максимум за суммы, которые покажутся смешными другим клубам из первой пятерки-шестерки. И есть понимание, что игроков нужно продавать, потому что нужны деньги. Это бизнес-процесс, основанный на реалиях, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.