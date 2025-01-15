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  • Вновь посетивший США Лещук: «Официант сказал: «Где мои чаевые?» Я ответил: «Не заслужил». Положено оставлять 20%. В России официанты их заслуживают»
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Вновь посетивший США Лещук: «Официант сказал: «Где мои чаевые?» Я ответил: «Не заслужил». Положено оставлять 20%. В России официанты их заслуживают»

Игорь Лещук рассказал, как не заплатил официанту чаевые в США.

Во время зимнего отпуска российский футболист в очередной раз посетил США.

– Как в этот раз вам Америка? Какая есть история?

– Чаевые у меня выпрашивали в одном ресторане перед Рождеством.

Сказали, что положено оставлять 20 процентов чаевых, но у меня даже тарелки со стола не убрали. Официант сказал: «Где мои чаевые?» Я ответил: «Не заслужил».

Смотря, как работают официанты в России, понимаешь, что они действительно заслуживают чаевые, а в Америке оставлять чаевые – обычаи, хотя они не делают свою работу по сравнению с нашими.

– Вы обычно оставляете чаевые?

– За хорошую работу – да. Обычно 10% от счета, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoИгорь Лещук
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