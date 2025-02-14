Лещук о дорогой покупке в России: «Ведро под шампанское для охлаждения – 300 тысяч рублей, силуэты женщин, бренд Lalique. Был бонус за 3-е место, бонус за игры – сделал себе подарок»
Игорь Лещук рассказал, как купил ведро под шампанское за 300 тысяч рублей.
– Ты рассказывал, что в Японии купил шлем, в Америке – дорогую картину. В России у тебя есть какая-то крупная покупка в последнее время?
– Такого большого, наверное, нет. Разве что в дом что-то могу купить.
Например, был бонус, когда заняли третье место в чемпионате. Плюс пришел личный бонус за игры в сезоне.
В итоге купил себе ведро под шампанское для охлаждения: куда бутылку ставить и лед засыпать. Грубо говоря, сделал себе подарок за сезон.
– В смысле? Оно дорогое такое?
– Прилично стоит. Ну это такой бренд есть, Lalique называется. Это ручная работа.
Ведро стоит что-то около 300 тысяч рублей. Там силуэты женщин, очень красиво. Теперь, когда гости приходят, радует меня, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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