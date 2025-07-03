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«Спартак» открыл продажу абонементов на сезон 2025/26

Стартовала продажа абонементов на матчи «Спартака» сезона 2025/26.

В абонемент входят 15 матчей Мир РПЛ и игры Fonbet Кубка России до 1/4 финала.

Если вы ранее никогда не приобретали абонемент, то при покупке на сезон-2025/26 клуб дарит болельщикам Welcome Pack.

В рамках абонементов владельцам предоставляется возможность участия в закрытых голосованиях клуба, доступ к закрытым мероприятиям и многое другое.

Больше подробностей сможете найти на официальном сайте.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?19491 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Sports
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