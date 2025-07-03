«Спартак» открыл продажу абонементов на сезон 2025/26
Стартовала продажа абонементов на матчи «Спартака» сезона 2025/26.
В абонемент входят 15 матчей Мир РПЛ и игры Fonbet Кубка России до 1/4 финала.
Если вы ранее никогда не приобретали абонемент, то при покупке на сезон-2025/26 клуб дарит болельщикам Welcome Pack.
В рамках абонементов владельцам предоставляется возможность участия в закрытых голосованиях клуба, доступ к закрытым мероприятиям и многое другое.
Больше подробностей сможете найти на официальном сайте.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?19491 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
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Опубликовано: Sports
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