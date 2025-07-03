Почеттино про 2:1 с Гватемалой: «Я видел, как их игроки плакали – именно так мы должны чувствовать, научиться этому в США. Вы играете ради эмоций, ради чего-то большего»
Американцы обыграли Гватемалу (2:1) в полуфинале Кубка КОНКАКАФ. Матч проходил в американском Сент-Луисе.
«Невероятная энергия, это футбол. Когда мы говорим о связи между болельщиками и командой, именно такую мы [хотели бы] видеть на чемпионате мира.
Вы играете ради чего-то большего, ради эмоций, вы играете, [чтобы] быть счастливыми или грустными. Я видел, как игроки сборной Гватемалы плакали. Именно так мы должны чувствовать, и наши болельщики должны чувствовать то же самое.
Это хорошо для наших игроков, потому что, когда мы говорим о культуре – вот она. Это важная вещь, которой мы должны научиться здесь, в этой стране.
Было похоже, будто мы играли в Гватемале. Но это было хорошо для наших футболистов, потому что мы не ожидали такой атмосферы», – сказал тренер сборной США.