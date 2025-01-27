Лещук о мегаполисах США: «Нью-Йорк атмосфернее Лос-Анджелеса, но там грязнее. С российскими городами вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас, по крайней мере в Москве, были горы мусора в центре»

Игорь Лещук высказался о грязи в мегаполисах США.

– В Лос-Анджелесе и вообще в Калифорнии доводилось бывать?

– Да, летом прошлого года был во второй раз. Впервые ездил более восьми лет назад. Тогда там было намного чище и опрятней.

– В конце 2023 года губернатор Флориды Рон Десантис обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что в Сан-Франциско убирают фекалии с улиц только под приезд «китайского диктатора», коим он обозвал Си Цзиньпина.

– Под мой визит в Лос-Анджелес точно ничего специально не убирали (смеется). Не знаю, как в Сан-Франциско, но если сравнивать Лос-Анджелес, к примеру, с Нью-Йорком, то Нью-Йорк более атмосферный, но при этом там более грязно. С российскими городами я вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас в стране, по крайней мере в Москве , было грязно. Не помню, чтобы в центре города горы мусора. У нас за этим следят.

Вообще я бы проехал всю Америку — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на машине или автодоме. Но когда это будет, пока не знаю, в последнее время немножко отпало желание ездить в Штаты.

– Почему?

– Просто хочется посетить какие-то другие страны. Был сейчас в Японии — понравилось. Хочется чего-нибудь нового. Например, есть желание съездить в Африку. И в Антарктиде хочу побывать, – сказал вратарь «Динамо».