Вера бесплатно перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Бывшего полузащитника «Химок» хотел подписать «Локомотив»

Лукас Вера стал игроком «Аль-Вахды».

Ранее стало известно , что переход аргентинского хавбека в «Локомотив » сорвался. Утверждалось, что он получил предложение из Саудовской Аравии.

Сегодня клуб «Аль-Вахда » из ОАЭ объявил о подписании контракта с полузащитником на правах свободного агента.

В понедельник инсайдер Иван Карпов сообщил , что игрок заключил 2-летний контракт с командой из Абу-Даби с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.

Прошлый сезон Вера провел в «Химках», где забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ . Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь .