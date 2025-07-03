Вера бесплатно перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Бывшего полузащитника «Химок» хотел подписать «Локомотив»
Лукас Вера стал игроком «Аль-Вахды».
Ранее стало известно, что переход аргентинского хавбека в «Локомотив» сорвался. Утверждалось, что он получил предложение из Саудовской Аравии.
Сегодня клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ объявил о подписании контракта с полузащитником на правах свободного агента.
В понедельник инсайдер Иван Карпов сообщил, что игрок заключил 2-летний контракт с командой из Абу-Даби с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.
Прошлый сезон Вера провел в «Химках», где забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ. Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?19957 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Аль-Вахды»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости