Дешам вызовет Мбаппе в сборную Франции в марте: «Он будет в составе. Почему бы ему не быть там?»
Килиана Мбаппе вызовут в сборную Франции в марте.
Об этом сообщил главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам.
– Будет ли Килиан Мбаппе в вашем составе в марте?
– Очевидно, что он будет там. Почему бы ему не быть там? – сказал Дешам.
Напомним, осенью нападающий «Реала» пропустил два подряд сбора Франции. В марте команда Дешама проведет два матча со сборной Хорватии в 1/4 финала Лиги наций.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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