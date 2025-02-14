Дешам вызовет Мбаппе в сборную Франции в марте: «Он будет в составе. Почему бы ему не быть там?»

Килиана Мбаппе вызовут в сборную Франции в марте.

Об этом сообщил главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам .

– Будет ли Килиан Мбаппе в вашем составе в марте?

– Очевидно, что он будет там. Почему бы ему не быть там? – сказал Дешам.

Напомним, осенью нападающий «Реала » пропустил два подряд сбора Франции . В марте команда Дешама проведет два матча со сборной Хорватии в 1/4 финала Лиги наций.