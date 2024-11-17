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Дешам о Мбаппе: «Килиану тяжело, но нет причин в него не верить. Когда у вас три недели на отдых, есть проблемы – это может даже привести к депрессии»

Дидье Дешам уверен, что Килиан Мбаппе сможет вернуться на пик формы.

Нападающий «Реала» пропускает матчи сборной Франции в ноябре по решению главного тренера. Сообщалось, что Мбаппе ранее открыто говорил в национальной команде о желании сосредоточиться на выступлениях за клуб.

– Он может играть на нескольких позициях. Возможно, вы назовете меня чокнутым за то, что я поставил его в центр, но он играл в центре и у двух своих последних тренеров.

По характеристикам он, конечно, отличается от Жиру, так что все зависит от соперника, против которого мы играем. Он предпочитает смещаться налево, но я видел, как в «Реале» он смещался направо. Это вопрос баланса.

– Вернется ли Мбаппе на уровень 2022 года?

– Нет причин в это не верить. Мне бы этого хотелось. Да, он находится в сложной ситуации, но это не отменяет его заслуг, и он способен вновь делать все, что у него хорошо получалось, даже если в 2024 году он был не так эффективен.

Обстановка отличается, потому что сегодня любое ваше слово на виду – социальные сети и далее по цепочке. Я говорил с некоторыми игроками. После такого соревнования, как Евро, когда у вас всего три недели [на отдых], бывают проблемы с выполнением требований. Они становятся все выше и выше.

Все время [им говорят]: «Ты должен, должен, должен», – но иногда что-то не получается или получается хуже, и это может привести даже к депрессии. Психологическое состояние очень хрупко. Голова управляет ногами, – сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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