Дешам спросит Мбаппе, хочет ли тот оставаться капитаном сборной Франции. Повязку отдадут другому игроку, если Килиан откажется от нее

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе обсудят вопрос о капитанстве в сборной.

Нападающий «Реала » пропустил два подряд сбора Франции .

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, главный тренер национальной команды Дидье Дешам хочет обсудить с Мбаппе его желание оставаться капитаном сборной.

Дешам хочет услышать от Килиана , не стало ли капитанство для него слишком тяжелым бременем и влияет ли эта роль на время, проводимое с партнерами по команде.

Если футболист «Реала» подтвердит, что хочет отказаться от своего статуса, капитанская повязка перейдет к другому игроку. Главными кандидатами на эту роль считаются Орельен Тчуамени , Нголо Канте и Ибраима Конате.