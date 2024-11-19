Дешам спросит Мбаппе, хочет ли тот оставаться капитаном сборной Франции. Повязку отдадут другому игроку, если Килиан откажется от нее
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе обсудят вопрос о капитанстве в сборной.
Нападающий «Реала» пропустил два подряд сбора Франции.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, главный тренер национальной команды Дидье Дешам хочет обсудить с Мбаппе его желание оставаться капитаном сборной.
Дешам хочет услышать от Килиана, не стало ли капитанство для него слишком тяжелым бременем и влияет ли эта роль на время, проводимое с партнерами по команде.
Если футболист «Реала» подтвердит, что хочет отказаться от своего статуса, капитанская повязка перейдет к другому игроку. Главными кандидатами на эту роль считаются Орельен Тчуамени, Нголо Канте и Ибраима Конате.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Get French Football News
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