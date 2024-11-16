«Если Мбаппе уйдет из сборной – будет катастрофа. Происходящее печально – это как если бы Аргентина отвернулась от Месси». Саа о капитане Франции

Луи Саа высказался об отношениях Килиана Мбаппе и сборной Франции.

Нападающий «Реала» пропустил два последних сбора национальной команды. Главный тренер сборной Дидье Дешам заявил, что не вызывал Мбаппе в ноябре по собственному решению.

«Отношения между Килианом Мбаппе и сборной Франции складываются очень странно, в прошлом он боролся с федерацией и временами вел себя как политик. То, что происходит между ними, действительно печально, это как если бы Аргентина отвернулась от Лионеля Месси .

У Мбаппе есть проблемы с Дидье Дешамом , но для него неплохо отдохнуть. Проблема возникнет, если он решит уйти из сборной в будущем.

Если Килиан Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой. Вот насколько плоха ситуация. В какой-то момент ему придется взять на себя ответственность и осознать, что он играет не так, как может, и не забивает столько голов, сколько может.

Теперь он должен доказать, что люди ошибаются, и доказать, что он именно тот игрок, которого подписал «Реал Мадрид ». Теперь все зависит от него, но на это потребуется время, потому что задача очень серьезна», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Boyle Sports.

Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы. Француз открыто говорил об этом в сборной, куда не хотел приезжать еще в сентябре (L’Équipe)