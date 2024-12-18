Дешам поставил Мбаппе на 2-е место в опросе ФИФА, Винисиуса – на 1-е. Килиан – капитан сборной Франции
Тренер сборной Франции не поставил Мбаппе на 1-е место в голосовании The Best.
Награду ФИФА лучшему футболисту года получил вингер «Реала» Винисиус.
Дидье Дешам поставил бразильца на первое место.
Вторым в голосовании тренера сборной Франции стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе – действующий капитан французов. На третье место Дешам поставил опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Мбаппе пропустил два подряд сбора Франции.
Мбаппе не хочет играть за сборную Франции. Отношения с Дешамом напряженные (Ромен Молина)
Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»
Кто за кого голосовал на The Best? Футболисты поддержали Винисиуса, тренеры – Родри
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
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