  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дешам поставил Мбаппе на 2-е место в опросе ФИФА, Винисиуса – на 1-е. Килиан – капитан сборной Франции
12

Дешам поставил Мбаппе на 2-е место в опросе ФИФА, Винисиуса – на 1-е. Килиан – капитан сборной Франции

Тренер сборной Франции не поставил Мбаппе на 1-е место в голосовании The Best.

Награду ФИФА лучшему футболисту года получил вингер «Реала» Винисиус.

Дидье Дешам поставил бразильца на первое место.

Вторым в голосовании тренера сборной Франции стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе – действующий капитан французов. На третье место Дешам поставил опорного полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Мбаппе пропустил два подряд сбора Франции. 

Мбаппе не хочет играть за сборную Франции. Отношения с Дешамом напряженные (Ромен Молина)

Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»

Кто за кого голосовал на The Best? Футболисты поддержали Винисиуса, тренеры – Родри

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
The Best
logoСборная Франции по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoДидье Дешам
logoКилиан Мбаппе
logoРодри
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Заслуженно, бро 💪🏾». Мбаппе – Винисиусу о призе The Best
19сегодня, 12:26
«Фламенго» о Винисиусе: «Ты гордость и вдохновение всей Бразилии. Твои трудности – наши трудности. Твои победы – наши победы. Твой народ празднует!»
64сегодня, 09:37
Роналдо о Винисиусе: «Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец! Вини – символ сопротивления, возглавляет антирасистскую борьбу. Максимальное уважение!»
96сегодня, 08:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти – самый титулованный тренер «Реал» с 15 трофеями, он обошел Муньоса. Всего у Карло 31 титул в качестве тренера
159 минут назад
У Винисиуса 22 (14+8) очка в 22 матчах сезона за «Реал». Бразилец забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
811 минут назад
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
3516 минут назад
Мбаппе выиграл 2-й трофей с «Реалом» – первым был Суперкубок УЕФА
918 минут назад
«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» – 3:0! У Винисиуса гол с пенальти и пас на Мбаппе, у Килиана гол и ассист
34719 минут назад
Владелец «Монако» Рыболовлев может приобрести «Васко да Гама» (Globo Esporte)
1836 минут назад
У Мбаппе 13+3 в 23 матчах за «Реал». Килиан забил и отдал ассист в матче с «Пачукой»
1345 минут назад
Карпин о матчах сборной в 2025-м: «Соперники вроде неплохие – как минимум лучше Брунея и Сирии, сильнее Вьетнама. Объявлять – прерогатива РФС»
2145 минут назад
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
сегодня, 18:00Спецпроект
«Реал» забил «Пачуке» единственным за 1-й тайм ударом в створ
9сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о «Зените»: «Не уверен, сможет ли Клаудиньо вернуться на прежний уровень. Семаку нужно осознать, с кем он не сможет взять титул – с ними надо расставаться»
1 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «ПСЖ» Сафонова в перенесенном матче. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
114 минуты назад
«Саутгемптон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
34 минуты назад
«Аталанта» – «Чезена». 6:0 – де Кетеларе и Самарджич сделали дубли. Онлайн-трансляция
179 минут назадLive
«Реал» в 4-й раз выиграл Межконтинентальный кубок. Это рекорд – обошли «Милан», у которого 3 победы
910 минут назад
В пользу «Реала» назначили пенальти после просмотра ВАР. Васкес упал в штрафной «Пачуки» после фола Идрисси
417 минут назад
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Стерлинг, Жезуc и Троссард в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
424 минуты назад
«Спартак» хочет взять на сборы Джебова и Гузиева из 2-й команды (Metaratings)
425 минут назад
Тихонов не включил Семака в список лучших тренеров РПЛ в 2024-м: «Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова»
529 минут назад
Экс-форвард «Баварии» Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллс»
434 минуты назад
Рекомендуем