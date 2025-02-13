ЦСКА закрывает трансфер Лоррана за 8 млн евро сегодня. Хавбек «Фламенго» подпишет контракт на 5 лет
ЦСКА завершает трансфер полузащитника «Фламенго» Лоррана.
По данным инсайдера Вене Касагранде, все стороны подпишут документы для завершения сделки сегодня.
Ранее сообщалось, что за 80% прав на футболиста армейцы заплатят 8 млн евро. 4 млн ЦСКА выплатит сразу, еще 4 млн – в июле.
18-летний бразилец подпишет контракт сроком на 5 лет.
В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Вене Касагранде в X
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