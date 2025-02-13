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Дивеев о жене: «Ездили в Эрмитаж. Она спрашивает: «Что ты видишь на картине?» Я думаю: «Ничего». Корабль плывет»

Игорь Дивеев рассказал о посещении Эрмитажа и отношении к искусству.

«Наверное, благодаря девушке (футболист и его спутница Диана уже женаты – Спортс”) мне стало легче в плане отношения ко всему, и, наверное, благодаря ей начал больше следить за всем своим режимом. В плане сна, в плане всего. Читать книжки начал, что-то познавать, узнавать. Она интересуется историей.

Мы ездили в Эрмитаж. Подходим, она меня спрашивает: «Что ты видишь на этой картине?» Я думаю: «Ничего». Корабль плывет, допустим, берем Айвазовского, она рассказывает, что вообще у него фамилия не Айвазовский, а другая. Я этого вообще не знал. Она делится этим, у меня в этом есть интерес. Спасибо ей за то, что как-то развивает мою голову, честно скажу, – приятно, очень чувствительно, очень заботливо», – сказал защитник в 1-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!».

Маринист Иван Айвазовский был армянином по происхождению, его родители носили фамилию Айвазян, также использовалось написание Гайвазовский. При рождении будущего художника назвали на армянский манер – Ованнесом.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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