Акинфеев о смене поколений в ЦСКА: «Пускай будет по 16 лет всем, но они будут озорные, добрые, чистые головой и всех вынесут»

Игорь Акинфеев хочет увидеть в ЦСКА 16-летних игроков, которые всех вынесут.

Вратарь и капитан московского клуба поделился мыслями о будущем команды в 1-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!» .

«Смена поколений неизбежна. Она будет.

Единственное, я говорю о том, что хочу видеть сильный ЦСКА.

Пускай будет по 16 лет всем, но они будут озорные, добрые, чистые головой и всех будут выносить. Тогда будет классно», – сказал Акинфеев .