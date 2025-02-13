Акинфеев о смене поколений в ЦСКА: «Пускай будет по 16 лет всем, но они будут озорные, добрые, чистые головой и всех вынесут»
Игорь Акинфеев хочет увидеть в ЦСКА 16-летних игроков, которые всех вынесут.
Вратарь и капитан московского клуба поделился мыслями о будущем команды в 1-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!».
«Смена поколений неизбежна. Она будет.
Единственное, я говорю о том, что хочу видеть сильный ЦСКА.
Пускай будет по 16 лет всем, но они будут озорные, добрые, чистые головой и всех будут выносить. Тогда будет классно», – сказал Акинфеев.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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