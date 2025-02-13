Гинер о Николиче в ЦСКА: «К 90% тренерского состава у меня доверие с 2001 года. Всегда беру и даю им время и возможность»
Евгений Гинер заявил, что у Марко Николича есть кредит доверия.
ЦСКА под руководством сербского тренера занимает 6-е место с 31 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
«С 2001 года к 90% тренерского состава у меня доверие. Всегда беру и даю им время и возможность», – ответил президент ЦСКА на вопрос о кредите доверия Николичу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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