Гинер о Николиче в ЦСКА: «К 90% тренерского состава у меня доверие с 2001 года. Всегда беру и даю им время и возможность»

Евгений Гинер заявил, что у Марко Николича есть кредит доверия.

ЦСКА под руководством сербского тренера занимает 6-е место с 31 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

«С 2001 года к 90% тренерского состава у меня доверие. Всегда беру и даю им время и возможность», – ответил президент ЦСКА на вопрос о кредите доверия Николичу .