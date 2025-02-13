Де ла Фуэнте не обвинят в лжесвидетельстве по делу о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо. Показания тренера сборной Испании почти не влияют на исход разбирательства
Главный тренер сборной Испании дал показания на прошлой неделе во время заседания суда по делу о поцелуе бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса футболистки женской сборной Дженнифер Эрмосо.
Сообщалось, что де ла Фуэнте могут обвинить в лжесвидетельстве. Тренер сборной Испании заявлял, что находился в соседнем кабинете в момент собрания в офисе Луиса Рубиалеса, тогда как свидетели утверждают, что он присутствовал на нем. Кроме того, на этапе предварительного расследования де ла Фуэнте признал, что был в курсе решений, принятых в самолете, но на суде заявил, что «спал» и ничего не знал.
As со ссылкой на Cadena SER сообщает, что обвинение не будет предпринимать никаких действий в отношении де ла Фуэнте. Несмотря на сомнения в правдивости его показаний, считается, что его заявления не имеют значительного влияния на исход судебного разбирательства. В связи с этим возможные неточности в показаниях де ла Фуэнте не будут иметь последствий для него.
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