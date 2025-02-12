Зампрокурора о деле Эрмосо: «Она не соглашалась на поцелуй Рубиалеса, а это действия сексуального характера. Отвратительно, что приходится спрашивать жертв насилия, почему они смеялись и праздновали»

В прокуратуре объяснили, почему запросили тюремный срок для Луиса Рубиалеса.

3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Сегодня прокуратура окончательно запросила для экс-главы RFEF 2,5 года тюрьмы , а также по 1,5 года заключения для бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.

«Все требования к процедуре соблюдены. Эрмосо ясно дала понять, что хочет подать жалобу. Что касается сексуального насилия, то Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо в губы без согласия. Нет никаких сомнений или разумных оснований полагать обратное.

Какие у нас есть доказательства, чтобы прийти к выводу, что поцелуй был совершен не по обоюдному согласию? Заявление игрока и изображения. Во внимание принимаются взаимоотношения жертвы и агрессора. Она всегда была посредником, и нет никаких подтверждений тому, что доказательства принуждения к поцелую не соответствуют действительности.

Заявление жертвы логично само по себе, оно абсолютно последовательно. Если бы этот акт был совершен по обоюдному согласию или ей было все равно, она бы не ощущала необходимости высказаться сразу. Это показывает, в каком состоянии она находилась. Заявления не противоречат друг другу по времени, она всегда говорит одно и то же. Ее не спрашивали, согласия не было.

Последующее принуждение также доказывает, что согласия не было. Она была категорична, не преувеличивала ситуацию. Согласия не было, и действие было неожиданным.

Как прокурору, мне отвратительно то, что приходится продолжать спрашивать жертв сексуального насилия, почему они смеялись, праздновали, почему вели себя как счастливые люди... До каких пор мы будем требовать от жертвы героического поведения? Разве у нее не было права отпраздновать победу на чемпионате мира? Стала ли она в меньшей степени жертвой из-за того, что не ушла в угол плакать? Нам еще многое предстоит улучшить.

Разве кто-то когда-то говорил, что поцелуй был по обоюдному согласию? Никогда, ни игроки, ни кто-либо еще. Она и ее брат просто хотели, чтобы СМИ не заостряли на этом внимание. Можно ли говорить о согласии лишь потому, что она подала жалобу 9 дней спустя? Я не считаю, что заявления господина Рубиалеса заслуживают доверия.

Согласия не было, этому есть достаточно доказательств. Поцелуй является актом сексуального характера, так это рассматривается в судебной практике. При определении наказания мы не подразумеваем его смягчения. Мы просим минимум. Кроме того, это был ее начальник. Это подразумевает как минимум год тюремного заключения.

Ваша честь, ваш долг – применять закон. Нет никаких разумных сомнений в том, что преступники совершили преступления, в которых их обвиняют. Они должны быть осуждены. Это вопрос правосудия», – сказала заместитель прокурора Национального суда Марта Дурантес.

Рубиалес уверен, что Эрмосо дала разрешение на поцелуй: «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит»

Рубиалес о поведении Эрмосо после поцелуя: «Она была счастлива, довольна и прыгала от радости. Дженнифер изменила версию только спустя два дня»