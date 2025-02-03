Эрмосо о требовании Рубиалеса записать видео после поцелуя: «Он попросил помочь ему, потому что его называют агрессором. Его фраза «нам с тобой нравится одно и то же» ранила меня еще больше»
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы.
Ранее сообщалось, что в самолете на обратном пути из Австралии в Испанию после турнира Рубиалес обратился к Эрмосо с просьбой записать совместное видео во время пересадки в Дохе и сказать, что поцелуй произошел по обоюдному согласию. Футболистка отказалась, заявив об усталости и дискомфорте из-за оказываемого на нее давления.
После этого бывший глава RFEF, посоветовавшись с несколькими людьми, включая бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильду, продолжил давить на Эрмосо через ее родственников, летевших тем же рейсом. В частности, Рубиалес попытался завоевать доверие брата футболистки Рафаэля, но когда тот отказался убеждать Дженнифер выполнить требования, бывший глава федерации предупредил, что отказ Эрмосо «повлечет последствия как личного, так и профессионального характера».
– Что происходило в самолете?
– Там было большое движение. Мы были в бизнес-зоне. Впереди были Рубиалес, Вильда и их сотрудники. Они сидели в кругу, и что-то происходило. Они все были вместе большую часть времени.
– Когда вам предложили снять совместное видео?
– Был момент, когда я пошла в уборную и столкнулась с Рубиалесом. Он попросил меня помочь ему. Потому что снаружи царит хаос, его называют агрессором. Я сказала ему, что не буду ничего делать. Что я не хотела этого делать и не буду снимать какие-либо видео.
Он спросил меня о своих дочерях, которые очень переживали. Я сказала ему, что сожалею, но не буду этого делать. Он заявил, что его возлюбленная не возражала.
Он сказал мне одну вещь, которая ранила меня еще больше, а именно: «Нам с тобой нравится одно и то же».
– Почему вы не записали видео?
– Я не чувствовала уважения к себе. Меня целовал мой начальник. Я думаю, что это ненормально в любой момент.
– Вы думали о последствиях отказа?
– Да, и все выглядело так, как и было. Я не поехала в сборную, меня не выбрали на первый сбор. Это могло иметь много последствий. Я отказалсь от того, о чем меня просил мой начальник. Это была моя работа, и он командовал.
– Обладал ли бывший президент большой властью?
– Да, – сказала Эрмосо в суде.
Эрмосо ранее выступала за «Атлетико» и «Барселону», а с 2022 года играет за мексиканские клубы.
Сегодня, 3 февраля, начался суд над Рубиалесом за поцелуй Эрмосо, экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.
Рубиалес пытался давить на Эрмосо через ее брата в самолете после ЧМ. Экс-глава RFEF обещал «личные и профессиональные последствия» для футболистки, если она не согласится записать совместное видео
Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Он с силой схватил меня за голову – я ничего не слышала и не понимала. Это неуважение, он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Этого не должно было случиться»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий