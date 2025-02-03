  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эрмосо о требовании Рубиалеса записать видео после поцелуя: «Он попросил помочь ему, потому что его называют агрессором. Его фраза «нам с тобой нравится одно и то же» ранила меня еще больше»
29

Эрмосо о требовании Рубиалеса записать видео после поцелуя: «Он попросил помочь ему, потому что его называют агрессором. Его фраза «нам с тобой нравится одно и то же» ранила меня еще больше»

Дженнифер Эрмосо рассказала о разговоре с Луисом Рубиалесом в самолете после ЧМ.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. 

Ранее сообщалось, что в самолете на обратном пути из Австралии в Испанию после турнира Рубиалес обратился к Эрмосо с просьбой записать совместное видео во время пересадки в Дохе и сказать, что поцелуй произошел по обоюдному согласию. Футболистка отказалась, заявив об усталости и дискомфорте из-за оказываемого на нее давления.

После этого бывший глава RFEF, посоветовавшись с несколькими людьми, включая бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильду, продолжил давить на Эрмосо через ее родственников, летевших тем же рейсом. В частности, Рубиалес попытался завоевать доверие брата футболистки Рафаэля, но когда тот отказался убеждать Дженнифер выполнить требования, бывший глава федерации предупредил, что отказ Эрмосо «повлечет последствия как личного, так и профессионального характера».

– Что происходило в самолете?

– Там было большое движение. Мы были в бизнес-зоне. Впереди были Рубиалес, Вильда и их сотрудники. Они сидели в кругу, и что-то происходило. Они все были вместе большую часть времени.

– Когда вам предложили снять совместное видео?

– Был момент, когда я пошла в уборную и столкнулась с Рубиалесом. Он попросил меня помочь ему. Потому что снаружи царит хаос, его называют агрессором. Я сказала ему, что не буду ничего делать. Что я не хотела этого делать и не буду снимать какие-либо видео.

Он спросил меня о своих дочерях, которые очень переживали. Я сказала ему, что сожалею, но не буду этого делать. Он заявил, что его возлюбленная не возражала.

Он сказал мне одну вещь, которая ранила меня еще больше, а именно: «Нам с тобой нравится одно и то же».

– Почему вы не записали видео?

– Я не чувствовала уважения к себе. Меня целовал мой начальник. Я думаю, что это ненормально в любой момент.

– Вы думали о последствиях отказа?

– Да, и все выглядело так, как и было. Я не поехала в сборную, меня не выбрали на первый сбор. Это могло иметь много последствий. Я отказалсь от того, о чем меня просил мой начальник. Это была моя работа, и он командовал.

– Обладал ли бывший президент большой властью?

– Да, – сказала Эрмосо в суде.

Эрмосо ранее выступала за «Атлетико» и «Барселону», а с 2022 года играет за мексиканские клубы.

Сегодня, 3 февраля, начался суд над Рубиалесом за поцелуй Эрмосо, экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.

Рубиалес пытался давить на Эрмосо через ее брата в самолете после ЧМ. Экс-глава RFEF обещал «личные и профессиональные последствия» для футболистки, если она не согласится записать совместное видео

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Он с силой схватил меня за голову – я ничего не слышала и не понимала. Это неуважение, он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Этого не должно было случиться»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoсборная Испании жен
Федерация футбола Испании
logoДженнифер Эрмосо
logoЛа Лига
соцсети
logoСборная Испании по футболу
происшествия
Луис Рубиалес
чемпионат мира среди девушек
logoБарселона
logoАтлетико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
2526 минут назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
527 минут назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
1236 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
3046 минут назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
49 минут назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
2858 минут назад
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
48сегодня, 18:40
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
455сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
33сегодня, 18:27
«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)
140сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Хетафе». Альварес и Гризманн играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
11 минуту назад
Николич о поражении от «Зенита»: «Тяжелая игра – много фолов, движения. Не понравилось, что ЦСКА пропустил на последних секундах – нужно больше ответственности»
2 минуты назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Байер» сыграет с «Кельном» в среду
23 минуты назадLive
Файзуллаев заявил, что ЦСКА борется за чемпионство: «Два года назад преподнесли сюрприз и стали вторыми, хотя зимой были 5-6. Мы можем это сделать»
3 минуты назад
Семак о победе над ЦСКА: «Хороший спарринг. У «Зенита» не все получается, главное, все живы, нет повреждений. Смотрим, кто и как двигается, взаимодействует»
811 минут назад
Хенесс мечтает о Виртце в «Баварии»: «Если помимо Мусиалы будет и Флориан, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это игрок, за которым нам стоит следить»
11 минут назад
«Ле-Ман» – «ПСЖ». Сафонов и Хвича в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:10, Спортс’’ покажет игру
112 минут назад
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
26 минут назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
242 минуты назад
Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
244 минуты назад
Рекомендуем