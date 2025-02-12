Прокуратура окончательно запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса по делу о поцелуе с Эрмосо
Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы.
3 февраля начался суд над Рубиалесом.
Сегодня заместитель прокурора Национального суда Марта Дурантес огласила свои окончательные требования по этому делу. Обвинение, как и прежде, просит приговорить экс-главу RFEF к 2,5 года тюрьмы.
Также прокуратура просит приговорить бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильду и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверу к к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.
Рубиалес уверен, что Эрмосо дала разрешение на поцелуй: «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит»
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