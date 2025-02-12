Левандовски о Ямале: «Он играет так, словно на 5-7 лет старше, чем на самом деле. До него я никогда не был уверен, что какой-то мальчик сделает большую карьеру»

Роберт Левандовски рассказал, что сразу отметил талант Ламина Ямаля.

– Видели ли вы когда-нибудь кого-то столь же безумно талантливого?

– Нет. Он пришел тренироваться к нам, когда ему было 15 лет. Тогда я увидел его впервые. Я видел много молодых талантливых людей раньше. Всегда было понятно: «Ой, в них что-то есть». Но я никогда не был уверен, что какой-то мальчик сделает большую карьеру. Пока я не увидел Ламина и просто не сказал: «Ух ты!»

Я спросил, сколько ему лет, и узнал, что пятнадцать. Я ответил, что это невозможно. Я впервые увидел парня, который произвел на меня такое впечатление, а меня трудно впечатлить, признаюсь.

Честно говоря, я не видел никого похожего на него. Дело даже не в таланте как таковом, а в том, что он играет так, словно он на 5-7 лет старше, чем есть на самом деле, – сказал нападающий «Барселоны».

Левандовски о Ямале: «Великолепный игрок с большим талантом, но важно его окружение. Они должны думать о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень»