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Флик о сравнениях Ямаля с Месси и Марадоной: «Я не сторонник этого. Ламин – гений, я очень рад, что он играет за «Барсу»

Ханс-Дитер Флик назвал Ламина Ямаля гением.

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал тот факт, что 17-летнего вингера сравнивают с Лионелем Месси и Диего Марадоной

«Я не сторонник этого. Ламин – гений. То, что он сделал сегодня в некоторых ситуациях, просто невероятно.

Я очень рад, что он играет за «Барсу». Это здорово», – сказал Флик после игры с «Алавесом» (1:0). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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