Ривалдо о Ямале: «Я им восхищаюсь, он играет так, будто ему 25, жемчужина «Барсы». Ламин заслуживает этого за то, какой он человек. Видно, что он скромный, не позволяет славе и деньгам вскружить голову»

Ривалдо выразил восхищение игрой Ламина Ямаля.

«Он играет так, будто ему 25 лет и за плечами большой опыт, он играет легко. Уже говорят, что в следующем сезоне он будет носить десятый номер. С индивидуальностью, как у него, он наверняка скоро станет кандидатом на звание лучшего игрока Европы и мира.

Я им восхищаюсь, мне нравится его манера игры. Он – настоящая жемчужина «Барселоны», этот парень заслуживает всего того хорошего, чего он добился, за то, какой он человек. Видно, что он скромный, не позволяет ни славе, ни деньгам вскружить себе голову, и я очень уважаю игроков с таким отношением», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».