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  • Ямаль лидирует в Ла Лиге по обводкам, Мбаппе – по касаниям в штрафной, Рафинья – по созданным моментам. Педри чаще всех возвращает команде мяч и отдает передачи на финальную треть
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Ямаль лидирует в Ла Лиге по обводкам, Мбаппе – по касаниям в штрафной, Рафинья – по созданным моментам. Педри чаще всех возвращает команде мяч и отдает передачи на финальную треть

Ламин Ямаль чаще всех совершает успешные обводки в Ла Лиге.

К этому моменту 17-летний вингер «Барселоны» обыграл соперников 77 раз. В пятерку также входят Доди Лукебакио (68), Килиан Мбаппе (50), Винисиус Жуниор (47) и Нико Уильямс (43).

По числу созданных моментов на первом месте идет Рафинья Диас, тоже представляющий «блауграну». У него 69 действий в этой категории, у Алекса Баэны – 65. Ни один другой футболист не преодолел отметку в 44 созданных момента.

Больше всего касаний в штрафной площади соперника делает Килиан Мбаппе из «Реала» – 223 на данный момент. У Рафиньи их 139, у Ямаля – 132, у Винисиуса Жуниора – 129.

Педри, представляющий «Барселону», лидирует по передачам на финальную треть поля – у него их 434. Федерико Вальверде занимает вторую строчку (375), Родриго Гоэс – третью (361), Рафинья Диас – четвертую (333), а Килиан Мбаппе – пятую (330).

Педри также чаще всех возвращает мяч своей команде. Ему это удалось уже 133 раза.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoБарселона
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРодриго
logoЛамин Ямаль
logoДоди Лукебакио
logoВильярреал
logoПедри
logoАлекс Баэна
logoНико Уильямс
logoКилиан Мбаппе
logoФедерико Вальверде
logoАтлетик
logoСевилья
logoРеал Мадрид
logoРафинья Диас
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