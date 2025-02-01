«Ямаль уже один из лучших футболистов в мире. Он творит что-то новое и гениальное в каждом матче». Санчес из «Алавеса» про Ламина
Ману Санчес считает Ламина Ямаля одним из лучших футболистов в мире.
«Барселона» и «Алавес» сыграют в 22-м туре Ла Лиги.
– Вы играете на позиции левого защитника. Все указывает на то, что вам предстоит встреча против Ламина Ямаля.
Каждый день он доказывает, что является великолепным футболистом и становится все более уверенным в себе.
Он творит что-то новое и гениальное в каждом матче. Это фантастика. Он уже один из лучших игроков в мире.
– Он уже звезда в этой «Барселоне»?
Может, из-за его возраста так и не скажешь, но в действительности это так. То, что он привносит в команду, невероятно, – сказал защитник «Алавеса» Ману Санчес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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