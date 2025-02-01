«Ямаль уже один из лучших футболистов в мире. Он творит что-то новое и гениальное в каждом матче». Санчес из «Алавеса» про Ламина

Ману Санчес считает Ламина Ямаля одним из лучших футболистов в мире.

«Барселона » и «Алавес» сыграют в 22-м туре Ла Лиги .

– Вы играете на позиции левого защитника. Все указывает на то, что вам предстоит встреча против Ламина Ямаля.

Каждый день он доказывает, что является великолепным футболистом и становится все более уверенным в себе.

Он творит что-то новое и гениальное в каждом матче. Это фантастика. Он уже один из лучших игроков в мире.

– Он уже звезда в этой «Барселоне»?

Может, из-за его возраста так и не скажешь, но в действительности это так. То, что он привносит в команду, невероятно, – сказал защитник «Алавеса » Ману Санчес .