Маскерано о Месси: «Лучший игрок в истории футбола. Сейчас он очень спокоен, расслаблен и счастлив»
Хавьер Маскерано высказался о построении гармоничной команды с Лионелем Месси.
«Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Так что вокруг него всегда много всего. Но я вижу его очень спокойным, расслабленным и счастливым.
И я думаю, что наша цель – попытаться дать команде инструменты для очень хорошего сезона», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Клуб МЛС с Лионелем Месси в составе начнет новый сезоне 22 февраля.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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