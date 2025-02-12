Маскерано о Месси: «Лучший игрок в истории футбола. Сейчас он очень спокоен, расслаблен и счастлив»

Хавьер Маскерано высказался о построении гармоничной команды с Лионелем Месси.

«Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Так что вокруг него всегда много всего. Но я вижу его очень спокойным, расслабленным и счастливым.

И я думаю, что наша цель – попытаться дать команде инструменты для очень хорошего сезона», – сказал главный тренер «Интер Майами ».

Клуб МЛС с Лионелем Месси в составе начнет новый сезоне 22 февраля.