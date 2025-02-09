Месси устроили стоячую овацию во время замены в матче «Интер Майами». Лео написал: «Спасибо, Гондурас»

Лионелю Месси устроили стоячую овацию в Гондурасе.

«Интер Майами » проводил там товарищеский матч против «Олимпии » (5:0). Месси забил гол и сделал две результативные передачи, Луис Суарес отметился забитым мячом и голевым пасом.

Когда Лионель покидал поле на 63-й минуте, болельщики устроили ему стоячую овацию.

«Спасибо за все, Гондурас!!! 👏🏻» – написал аргентинец в соцсетях после матча.