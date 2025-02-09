Месси устроили стоячую овацию во время замены в матче «Интер Майами». Лео написал: «Спасибо, Гондурас»
Лионелю Месси устроили стоячую овацию в Гондурасе.
«Интер Майами» проводил там товарищеский матч против «Олимпии» (5:0). Месси забил гол и сделал две результативные передачи, Луис Суарес отметился забитым мячом и голевым пасом.
Когда Лионель покидал поле на 63-й минуте, болельщики устроили ему стоячую овацию.
«Спасибо за все, Гондурас!!! 👏🏻» – написал аргентинец в соцсетях после матча.
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