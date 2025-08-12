Челестини – игрокам ЦСКА после поражения от «Акрона»: «Надо было 4:0 выиграть. Можно было их прибивать. Мы же сами видим, что нам все под силу, надо только забивать моменты»
Фабио Челестини заявил, что ЦСКА должен был крупно обыгрывать «Акрон».
«В этом матче можно было их прибивать. Надо было 4:0 выиграть. Но футбол в этом и есть.
Сейчас восстанавливаемся. Ребята, каждая деталь и каждый момент очень важны. Мы же сами видим, что нам все под силу, у нас все получается, только надо забивать, надо забивать свои моменты», – сказал главный тренер армейцев, обращаясь к команде после поражения от «Акрона» по пенальти в FONBET Кубке России.
Кто выиграет Суперкубок Европы?2715 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости