  Челестини – игрокам ЦСКА после поражения от «Акрона»: «Надо было 4:0 выиграть. Можно было их прибивать. Мы же сами видим, что нам все под силу, надо только забивать моменты»
Челестини – игрокам ЦСКА после поражения от «Акрона»: «Надо было 4:0 выиграть. Можно было их прибивать. Мы же сами видим, что нам все под силу, надо только забивать моменты»

Фабио Челестини заявил, что ЦСКА должен был крупно обыгрывать «Акрон».

«В этом матче можно было их прибивать. Надо было 4:0 выиграть. Но футбол в этом и есть.

Сейчас восстанавливаемся. Ребята, каждая деталь и каждый момент очень важны. Мы же сами видим, что нам все под силу, у нас все получается, только надо забивать, надо забивать свои моменты», – сказал главный тренер армейцев, обращаясь к команде после поражения от «Акрона» по пенальти в FONBET Кубке России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
